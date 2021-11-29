Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос в Петербурге

В Петербурге вырос спрос на специалистов по кибербезопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за два последних года сильно вырос спрос на специалистов по кибербезопасности. Об этом 29 ноября 2021 года сообщается в исследовании компании hh.ru. Так, с начала 2021 года было размещено более 3,1 тысяч вакансий в данной сфере, что на 67% больше, чем в 2019 году.

- Зарплата в сфере также выросла. Средний заработок увеличился с 60 тысяч до 75 тысяч рублей. Уровень максимальной зарплаты и вовсе достиг 300 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Отмечается, что в Петербурге довольно часто хакеры пытаются взломать рабочие аккаунты города. 16 процентов работников в городе сталкивались с такими попытками, еще у 1 процента хакеры все же смогли вскрыть пароли.

В компаниях у каждого второго опрошенного в Петербурге действует политика и правила информационной безопасности, у 37 процентов опрошенных работодатель требует менять пароли с определенной периодичностью.