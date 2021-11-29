Резиновую квартиру нашли в ходе рейда полиции в Московском районе

Полиция задержала 37 мигрантов после рейда по квартирам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Московского района Петербурга нашли так называемую «резиновую» квартиру в ходе профилактического рейда. Сам рейд прошел на прошлой неделе, а проверками жилых домов занимались более 70 участковых.

- Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявлении нарушений миграционного законодательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего было проверено более двух тысяч квартир, одна из которых оказалась «резиновой», то есть в ней было зарегистрировано явно большее число жильцов, чем может поместиться физически.

По итогам рейда к ответственности за нарушение режима пребывания в России привлекли 37 мигрантов. Их ждет штраф и возможная высылка.