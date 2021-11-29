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Авто29 ноября 2021 8:55

Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на скорость с 29 ноября по 5 декабря

Ловить лихачей будут по 40 адресам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Адреса работы мобильных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru

Адреса работы мобильных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал места работы мобильных радарных комплексов, которые в ближайшую неделю будут ловить водителей на скорость. Всего в списке 40 адресов, указанных городским управлением ГИБДД.

- Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД, - сообщает пресс-служба Смольного.

Решение о вынесении наказания принимается инспекторами ЦАФАП на основе полученных с камер данных. Адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.