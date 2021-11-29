В Ленобласти спасатели подняли на ноги истощенную лошадь и пони

Фото: vk.com/koshkispas

Отряд «КошкиСпас» подняли на ноги истощенную лошадь и пони в Ленобласти. Это случилось во Всеволожском районе накануне, о происшествии сообщила сама хозяйка животных. Женщина рассказала, что все произошло, когда она ушла из дома на процедуры. Обитателей конюшни упали на землю, а подняться сами не смогли, так как загон слишком маленький.

Спасатели быстро управились с пони, а вот для помощи лошади развернулась настоящая спасательная операция.

- Решили, что лошадь будем поднимать лебедкой через окно. Для того, чтобы лошадка чувствовала опору, надо подкладывать под лошадку тюки с сеном. Вы картину представляете? Лошадь, взбрыкивающая копытами, размером с хорошую такую сковородку, лежит в комнатке лишь на полметра больше возможной траектории. Было принято решение, что в каждом углу будут два человека: один принимает тюки и приподнимает лошадку, второй подпихивает тюк под лошадь, - рассказывают волонтеры «КошкиСпас».

Фото: vk.com/koshkispas

Так как помещение, где держали лошадей было слишком маленьким, спасателям пришлось воспользоваться окном. Лебедкой, прикрепленной к автомобилю, они пытались поставить коня на ноги, но животное было слишком тяжелом. Дальше волонтеры разобрали потолок и зацепили трос за балки. Вдесятером спасатели подняли лошадь.