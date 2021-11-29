Стас Барецкий предложил бесплатно похоронить Ивана Краско

Певец заявил, что о похоронах стоит задумываться еще при жизни Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Стас Барецкий предложил директору актера Ивана Краско начать готовиться к похоронам звезды. Он записал целое видеообращение с "благородным" порывом бесплатно организовать проводы артиста на тот свет.

- Я с 14 лет работаю на кладбище, являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, - заявил шоумен. - Пусть окружение Ивана Краско ко мне обращается, я сделаю все, чтобы похоронить его бесплатно, потому что человеку уже много лет и все такое... Иосиф Кобзон, например, о похоронах думал заранее, даже гроб себе подбирал. Я знаю, что я говорю. С уважением.

Это видео певец прислал лично директору Ивана Ивановича, которому эта идея не приглянулась.

- Какое право этот человек имеет брать на себя такое, Иван Краско ведь еще жив, какие похороны? - возмутился директор артиста Вячеслав Смородинов. - У него ведь постоянно такие идеи, то Жанну Фриске выкопать, то теперь Краско закопать. Я такого не потерплю.

По словам директора, Иван Иванович, перенесший микроинсульт, помирать пока не собирается, поэтому поклонники могут не переживать: о похоронах артиста думать рано.