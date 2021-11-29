В госпитале «Ленэкспо» опровергли запрет на гадание по картам Таро

Пациентку попросили оставить предсказания при себе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока врачи «красной зоны» петербургского госпиталя «Ленэкспо» выявляли болезни у своих пациентов и назначали лечение, одна из заболевших решила, что есть более достоверные источники узнать о будущем - карты Таро. К ним пациентка обращалась за советами, причем, не только для себя.

- Женщина начала гадать не только себе, но и другим пациентам. Некоторые из них из-за этого засомневались в назначенном лечении. Дело в том, что когда человек болеет, у него страдает и психологическое здоровье, он становится более предприимчивым и уязвимыми, - пояснили «КП-Петербург» в госпитале.

Бороться с гадалкой суровыми методами не стали, просто попросили оставить свои предсказания при себе и не делать расклады на здоровье другим пациентам.

- Ничего запретить мы не можем, если человеку нравится этим заниматься, пусть занимается, но делает прогнозы только себе, а не другим пациентам, - отметили в госпитале.