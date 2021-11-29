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Звезды29 ноября 2021 15:36

Репродукцию картины "Охотники на привале" продают в Петербурге за 2,5 млн рублей

Полотно было скопировано художником в колонии-поселения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Копию картины "Охотники на привале" продают в Петербурге за 2,5 млн рублей / Фото: Авито

Копию картины "Охотники на привале" продают в Петербурге за 2,5 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу репродукции известной картины Василия Перова "Охотники на привале". В продаже копия появилась в начале ноября 2021 года. Однако, хоть полотно и не является оригиналом, продавец просит за него 2,5 миллиона рублей.

- Репродукция картины Перова Василия Григорьевича "Охотники на привале" 1871 года. Точная копия картины. Написана маслом профессиональным художником, фамилию назвать не могу, - рассказал продавец.

Размер картины вместе с рамой 71 на 51 сантиметр. Полотно было привезено из Сибири 60 лет назад из колонии-поселения в Тайшетском районе.

Картина Перова - это изображение охотничьих баек. Все что изображено на полотне - неправда. Так, например, рябчик не мог быть подстрелен на одной охоте, что и заяц-русак, так как птица лесной обитатель, а заяц - полей.