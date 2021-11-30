До 20 сантиметров снега выпадет в Петербурге за сутки

Петербург засыпало снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уходящий из Петербурга циклон «Бенедикт» продолжит засыпать город снегом. За сутки в городе может выпасть до 20 сантиметров снежного покрова. Но со среду интенсивность осадков уменьшится, зато морозы окрепнут.

- Циклон проходит южнее города и мы попадаем в северную снежную «шапку». В основном снегопад пройдет ночью и утром, днем интенсивность уменьшится. Ждем 15-20 сантиметров снега, - рассказал синоптик Александр Колесов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM.

По словам главного специалиста городского гидрометцентра, такой объем станет испытанием и для автомобилистов и для дорожников с коммунальщиками.

Первым стоит быть максимально аккуратными на засыпанных снегом и скользких от гололеда дорогах, а вторым предстоит серьезно потрудиться.

Что касается температурных показателей, то днем 30 ноября в Петербурге будет -2…-4 градуса, а вот с 1 декабря похолодает до -5…-7, но и снег почти прекратится.