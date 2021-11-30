Трамваи встали у метро «Проспект Большевиков» из-за снежной кучи на путях

Водители жалуются на сугробы. Фото: vk.com/spb_today

Снег, как и предсказывали синоптики, создал проблемы на дорогах Петербурга. Так, жители Невского района жалуются на невозможность добраться до метро на трамвае, так как коммунальщики сгребли снег на пути. В итоге движение на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай встало.

- Какой то умный чистильщик весь снег на перекрестке сгреб на трамвайные пути. И картина маслом - стоит трамвай, перед ним сугроб, перед сугробом люди с лопатами пытаются его раскидать... Но, судя по размеру сугроба и всего двух работников, это им надолго, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Увы, проблемы есть и в других районах города. Так, снежные кучи на проспекте Маршала Жукова сузили движение транспорта до двух полос, что привело к пробкам.

- Гениальная идея коммунальных служб свалить гору снега и занять полосу и так проблемного перекрестка Жукова-Казакова, создала еще большую ******* (пятую точку) утром вторника, - пишут водители в соцсетях.