Пробки в Петербурге достигли 10 баллов утром во вторник

10-балльные пробки собрались в Петербурге после снегопада. Фото: Яндекс.Карты.

Петербург встал в пробках утром во вторник. Прошедший ночью снегопад привел к загрузке дорог на полную 10-балльную шкалу. По оценке сервиса Яндекс.Карты, обстановка в городе такая, что лучше ехать на метро или не выходить из дома в принципе.

Самая сложная ситуация сложилась в спальных районах, откуда горожане едут на работу в центр. Так, Октябрьская набережная по направлению к мосту Александра Невского стоит намертво. Замерли и все подъезды к ней. А пробка к самому мосту Александра Невского растянулась аж от Колтушей.

Огромные пробки замечены на КАД – замерло внутреннее кольцо от Кудрово и за Вантовый мост. Въезд в Петербург по Московскому шоссе стоит не только из-за снега, но и из-за массовых ДТП. Есть пробки в Мурино-Девяткино, на проспекте Энгельса, да и практически везде.

И легче, если верить синоптикам, не станет – снег будет идти еще минимум сутки.