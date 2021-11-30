Пассажиры вытолкали троллейбус из сугроба после жуткого снегопада в Петербурге

Пассажиры вытолкали троллейбус из снежной ямы в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Из-за снегопада, прошедшего в Санкт-Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября 2021 года, город буквально утонул в снегу. Людям не пройти, машинам не проехать, а общественный транспорт и вовсе застревает в сугробах. В Калининском районе пассажирам и вовсе пришлось выйти из троллейбуса и выталкивать его из снежной "каши".

- Добраться до работы на общественном транспорте - это отдельный вид квестов на сей день. Без сильной половины инициативных петербуржцев, которые сплотились и принялись выталкивать троллейбус из снежной ямы, я бы не попал вовремя на работу. Что тут скажешь, утро выдалось эпичным, - рассказал в социальной сети один из пассажиров троллейбуса.

В итоге пассажиры, сплотившись, смогли вытащить троллейбус и поехать дальше.

Напомним, что в городе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. С самого утра Петербург убирают более 1 тысячи единиц снегоуборочной техники.