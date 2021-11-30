Невский проспект украсят в императорском стиле к Новому году

Невский проспект украсят императорскими коронами к Новому году Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничные украшения к Новому году в этот раз в Санкт-Петербурге будут особенными. В 2022 году Северная столица будет отмечать 350-летие со дня рождения первого российского императора и основателя города - Петра Великого. В честь этого главный проспект города на Неве - Невский, будет украшен в императорском стиле. Об этом 30 ноября 2021 года рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт Петербурга Владимир Рябовол.

- Невский проспект получит новое убранство. В честь 3500-летия со дня рождения первого российского императора — Петра I, его украсят большими императорскими коронами, - пояснил глава комитета.

Новое убранство получит не только Невский проспект. Крюков канал от моста Декабристов до Торгового моста впервые оформят световыми композициями на надводных конструкциях. Проект не имеет аналогов, не использовался ранее в Петербурге.

Аналогично будет украшена набережная реки Мойки. Канал Грибоедова от Банковского моста до Конюшенной площади украсят световой композицией в стиле светового сияния, которая была в прошлом году на Дворцовом мосту.