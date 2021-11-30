Пригородные поезда задерживаются из-за сильного снегопада в Петербурге и Ленобласти

Пригородные поезда опоздали в Петербург из-за проблем на путях под Токсово Фото: Олег ЗОЛОТО

Снегопад в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стал причиной пробок не только на дорогах, но и железнодорожных путях. Утром во вторник, 30 ноября 2021 года, возникли задержки движения пригородных проездов. Всему причина технические проблемы на перегоне Токсово-Пери, там остановили грузовой состав. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

- Так, на 15-45 минут опоздали поезда № 6502, № 6504, № 6506 сообщением Сосново — Петербург, № 6508 Кузнечное — Петербург, № 6501 Петербург – Васкелово, - рассказали в компании.

Также опаздывают поезда № 6510 Васкелово — Петербург, № 6512 Приозерск – Петербург, № 6501, № 6515 Петербург — Васкелово, № 6505 Петербург — Сосново. Задержка составляет от 10 минут до 1 часа.

Сейчас специалисты железной дороги работают на месте проблемы и пытаются как можно быстрее ее исправить, чтобы задержки не увеличились.