Новая хранительница Петропавловской крепости кошка Серафима сбежала с первого интервью журналистам

Кошка Серафима, новая хранительница Петропавловской крепости, сбежала с первого интервью журналистам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга появилась новая хранительница. Это кошка Серафима. Раньше она жила в подвале вместе с эрмитажными котами. Но теперь переехала в самое сердце Северной столицы. Первое интервью журналистам Серафима "дала" 30 ноября 2021 года.

- Серафима - хранительница Петропавловской крепости. Ей шесть лет. Раньше она жила в подвале вместе с другими котами Эрмитажа. Сейчас она уже адаптировалась на новом месте, - рассказала на пресс-конференции арт-директор "Республики кошек" Ольга Титович.

Пушистая хранительница очень упитанная. Питание ей обеспечивают спонсоры. Сейчас кошка живет обычно с охранниками и вместе с ними патрулирует местность, следя за порядком. Также она очень любит спать рядом с усыпальницами императоров, которые находятся в Петропавловской крепости.

Добавим, что Серафима - кошка с характером. Отвечать на вопросы журналистов она не пожелала и сбежала с первого же своего интервью.