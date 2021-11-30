Самолет с неисправным крылом совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет аварийно сел в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Волгоград-Петербург в аэропорту Пулково. По данным ведомства, на борту лайнера было более 30 человек, никто из них не пострадал.

- На борту воздушного судна находились 32 пассажира, посадка совершена в штатном режиме, тревога не объявлялась, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Все произошло еще ночью, посадка в Пулково зафиксирована в 01:26. Причина, по которой командир рейса FV 6116 подал сигнал бедствия, оказалась технической – прокуратура указывает на неисправность элементов крыла.

Сейчас ведомство проверяет организацию полета на соблюдение мер безопасности.