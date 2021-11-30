Спрос на дворников в Петербурге вырос на 215% в последнюю неделю ноября

В последний день ноября Петербург утонул в сугробах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге – огромная нехватка дворников. Только за последнюю неделю ноября в городе было развернуто около 400 вакансий – это на 215 % больше, чем в начале месяца. Об этом «Комсомолке» во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

- Если сравнивать с ноябрем 2020 спрос на дворников также достаточно высокий: + 71% год к году, - уточняет руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова. - И если увеличение числа новых рабочих мест и как следствие вакансий для дворников год к году в большей степени объясняется именно оттоком мигрантов и нехваткой кандидатов, то взрывной спрос на дворников в конце ноября – исключительно из-за погоды. В целом можно сказать, что город не был готов к такому объему осадков.

В 87 % случаев никакого опыта работ от кандидатов не требуют. В обязанности входят уборка снега и колка льда, обработка дорог и тротуаров реагентами, чтобы не нарастала наледь, а также работы по благоустройству дворов и прилегающих территорий.

Средняя зарплата, которую предлагаю кандидатам в дворники в Петербурге – 30 000 рублей. Это на 2 000 больше, чем в среднем по России, и на 4 000 рублей больше, чем в прошлом году.