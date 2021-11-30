Жители Шушар пожаловались на отсутствие уборочной техники в поселке во время снегопада

Один грузовик и один трактор с щеткой во время снегопада в Шушарах.

Небывалые метели и снегопады бушуют в Петербурге с вечера 29 ноября. Многие жители Северной столицы опоздали утром на работу, застряв в десятибалльных пробках, и не забывали ругать боровшихся со стихией коммунальщиков. Но одно из самых серьезных замечаний высказали, пожалуй, жители поселка Шушары в Пушкинском районе, где в течение всего дня видели пару уборочных машины.

- Утром ездила одна машина и один трактор, но они не чистили, а просто ехали! - пишут возмущенные петербуржцы.

Впрочем, одна жительница в комментариях все же выложила короткий видеоролик с уборкой. На записи одинокий трактор на пустынной улице сгребает кучи снега аккурат на молодые елочки.

В 17:30 «Комсомольская правда» решила проверить эту информацию и зашла на онлайн-карту с уборкой. В это время на улицах поселка находился один грузовик и один трактор с щеткой. Однако карта показывала, что техника просто стояла на месте.

Мы также попытались связаться с Комитетом по благоустройству, однако оперативный комментарий получить не удалось.