Суд Петербурга отказал матери Андрея Аршавина в иске к Алисе Казьминой Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 30 ноября 2021 года, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Аршавиной, матери футболиста Андрея Аршавина, к Алисе Аршавиной, она же Казьмина. Дело касалось квартиры, в которой Алиса продолжала жить после развода.

- Мать футболиста заявила, что Казьмина в течение длительного времени без каких-либо правовых оснований проживает в ее квартире, даже при наличии судебного решения о выселении, - рассказали в пресс-службе судов города.

Также она заявила, что Алиса мешает ей продать квартиру. Она потребовала взыскать с экс-невестки в качестве неосновательного обогащения в размере 1,92 миллионов рублей, а также проценты в размере 36 150 рублей 59 копеек.

Однако суд, рассмотрев дело, принял решение в отказе иска.