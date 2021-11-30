В Петербурге суд запретил фильм известных диггеров об исследовании метрополитена

Суд запретил к распространению фильм диггерах о погружении в петербургский метрополитен. Фото: пресс-служба судов СПб

В Петербурге суд заблокировал доступ к фильму известных диггеров об исследовании городского метрополитена. Видео опубликовано на YouTube, но в России его вскоре нельзя будет посмотреть. Фильм создали еще в 2003 году. В его нескольких частях молодые люди рассказывают о своем приключении-погружении в глубины одной из станций петербургской подземки. Вот только прокуратура метрополитена усмотрела в «документалке» нарушение транспортной безопасности.

- Суд сказал, что станции, тоннели, электродепо, электроподстанции, пункты управления движением метрополитена являются объектами транспортной инфраструктуры и доступ туда ограничен для пассажиров, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К слову, некоторые диггеры из фильма недавно скончались. Произошло это при погружении в коллектор на набережной Карповки.