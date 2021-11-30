Малыша выгнали из частного детсада из-за жалобы мамочки губернатору Ленобласти

В частный детский сад в Мурино придет проверка после жалобы мамочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из частных садиков в Мурино ждет гостей. После того, как мамочка одного из малышей пожаловалась на условия в учреждении губернатору Ленобласти, туда решили прийти с проверкой специалисты комитета профессионального образования.

Началось все с того, что 29 ноября Светлана на странице Александра Дрозденко в соцсетях рассказала о плохом, по ее мнению, питании в садике, о том, что дети мало гуляют и находятся в еле отапливаемых помещениях. Это при том, что детсад работает по государственной субсидии.

- После того, как обращения к руководству сада не принесло никаких результатов, я решила написать губернатору, - пояснила Светлана. - Меня поддержала еще одна мама, после чего наших детей просто отчислили.

Получить комментарий в самом садике «Комсомолке» не удалось - там просто не берут трубки.