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Общество30 ноября 2021 17:52

Власти Петербурга рассказали о правилах проведения новогодних утренников в детсадах

Пока нет запретов на проведение мероприятий в рамках одной дошкольной группы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном сообщили о нюансах проведения новогодних утренников в детсадах Петербурга.

В Смольном сообщили о нюансах проведения новогодних утренников в детсадах Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В комитете по образованию уточнили «КП-Петербург», как будут организованы новогодние утренники в детских садах Северной столицы. Оказалось, что праздничные мероприятия сохранят привычный формат, несмотря на высокий рост заболеваемости коронавирусом. В городских детсадах пока нет ограничения на проведение утренников в рамках одной дошкольной группы – главное не «смешивать» потоки дошкольников.

- Родителей могут допустить в дошкольное учреждение по согласованию с руководителем. На входе взрослым должны измерить температуру, чтобы отсеять людей с температурой. Кроме этого в детсадах должны быть спиртосодержащие кожные антисептики для обработки рук гостей. Обязательно использование масок, респираторов, - отметили «КП-Петербург» в профильном комитете Смольного.

Добавим, что для проведения праздников в школах правила похожие, они установлены Роспотребнадзором. Просто не надо устраивать масштабные вечеринки с разными классами.

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