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Общество30 ноября 2021 19:35

Три района Петербурга освободили от десятков нелегальных торговцев

Горе-предприниматели торгуют даже в снегопад
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нелегальных торговцев выселили из трех районов Петербурга. Фото: ККИ Петербурга

Нелегальных торговцев выселили из трех районов Петербурга. Фото: ККИ Петербурга

Инспекторы комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили от нелегальных уличных торговцев 27 земельных участков в трех районах города. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ККИ. Недавние рейды прошли в Центральном, Невском и Калининском районах. Часто торгуют возле исторических реликвий Северной столицы. Достаточно много нелегалов и рядом со станциями метро. Кто-то не чурается даже продавать рыбу.

Нелегальные киоски демонтируют. Фото: ККИ Петербурга

Нелегальные киоски демонтируют. Фото: ККИ Петербурга

- Всего в рамках рейда изъяли более 640 единиц товара. Продукцию и товарное оборудование отправили на склады временного хранения. В частности, убрали торговые модули с сувенирной продукцией с Дворцовой и Казанской площадях, набережной канала Грибоедова, Большой Морской улицы, - передает пресс-служба уполномоченного комитета.

Среди нарушителей много торговцев сувенирами. Фото: ККИ Петербурга

Среди нарушителей много торговцев сувенирами. Фото: ККИ Петербурга

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Но штрафы их, похоже, пугают не слишком сильно.