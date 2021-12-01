Бесплатный экспресс-тест на ВИЧ можно сделать в Музее железных дорог в Петербурге

В Музее железной дороги Петербурга можно бесплатно сдать тест на ВИЧ 1 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Музее железных дорог России Санкт-Петербурга 1 декабря 2021 года проходит Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. В честь этого все посетители музея смогут бесплатно проверить свое здоровье.

- Все посетители Музея в этот день получат возможность сделать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Мобильный пункт тестирования будет открыт с 14:00 до 18:00 часов. Более того, для тех, что бесплатно пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ, будет организован также и бесплатный вход в Музей железных дорог.

Подобные акции в Петербурге проходят каждый год. Важно, что пройти тестирование можно совершенно анонимно.