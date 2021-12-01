Собаку убило током в шаурмичной Петербурга

Мужчине посоветовали обратиться в местную администрацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 ноября в полицию обратился житель Петербургу, который рассказал, что его собака скончалась после удара током.

- Мужчина сообщил, что днем ранее ходил за шавермой в ларек около дома. На входе при касании с конструкцией ларька его и питомца неожиданно ударило током. Через некоторое время собака скончалась, - сообщил источник "КП-Петербург".

К мужчине выехали сотрудники полиции и посоветовали обратиться в администрацию района, но любимого питомца ему, конечно, уже никто не вернет.