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Происшествия1 декабря 2021 9:16

Собаку убило током в шаурмичной Петербурга

Удар она получила на входе в ларек
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Мужчине посоветовали обратиться в местную администрацию

Мужчине посоветовали обратиться в местную администрацию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 ноября в полицию обратился житель Петербургу, который рассказал, что его собака скончалась после удара током.

- Мужчина сообщил, что днем ранее ходил за шавермой в ларек около дома. На входе при касании с конструкцией ларька его и питомца неожиданно ударило током. Через некоторое время собака скончалась, - сообщил источник "КП-Петербург".

К мужчине выехали сотрудники полиции и посоветовали обратиться в администрацию района, но любимого питомца ему, конечно, уже никто не вернет.