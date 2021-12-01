22-летний наркоман зарезал друга и женщину в квартире в Красном Селе

В Красном Селе наркоман зарезал двух человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красносельского района оперативно задержали 22-летнего наркомана, который будучи в гостях зарезал 49-летнюю хозяйку квартиры и ее 24-летнего гостя. Трагедия произошла днем 30 ноября в доме на улице Суворова в Красном Селе.

- В полицию поступило сообщение от 82-летней женщины о том, что к ним в квартиру пришел знакомый ее внука, находящийся в состоянии наркотического опьянения и в результате внезапно возникшей ссоры убил ее дочь и еще одного друга внука, - уточняют в пресс-службе Главка.

Нападавший сбежал, но его приметы уже были переданы нарядам полиции и вскоре на Гвардейской улице в Красном Селе подозреваемый был задержан. У него изъят нож, предварительно ставший орудием убийства.