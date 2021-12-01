Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 11:10

Молодые семьи Петербурга получили сертификаты на приобретение жилья

Торжественная церемония состоялась в жилищном комитете города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодые семьи Центрального района получили сертификаты на жилье / Фото: Администрация Центрального района

Молодые семьи Центрального района получили сертификаты на жилье / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья. Об этом 1 декабря 2021 года рассказали в администрации Центрального района города. Сертификаты были вручены в рамках программы "Молодежи - доступное жилье".

- Сертификаты на приобретение жилья получили две многодетные семьи из Центрального района, - рассказали в районной администрации.

Торжественная церемония прошла в жилищном комитете Северной столицы. Поздравил семьи вице-губернатор города Анатолий Повелий. Он вручил счастливцам сертификаты, а также подарки.

- Поддержка молодых семей является одной из приоритетных задач Правительства Санкт-Петербурга, - отметил вице-губернатор.