МЧС предупреждает о морозах до -17 градусов в Ленобласти

Снег, мороз и гололед обещают в ближайшие дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС по Ленобласти предупреждает местных жителей о морозах до -17 градусов, которые ударят в ближайшие дни. А водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

- 02 - 03 декабря на территории Ленинградской области ожидается умеренный снег, понижение температуры воздуха местами до -17 гр. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Автомобилистов очень просят не превышать скорость, держать дистанцию и не выезжать на дороги на летней резине, если кто еще не переобулся. Тем более, что снег и гололед в ближайшее время никуда не денутся. Лишь морозы могут стать чуть менее крепкими.