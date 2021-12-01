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Общество1 декабря 2021 11:35

МЧС предупреждает о морозах до -17 градусов в Ленобласти

На дорогах будет очень скользко
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег, мороз и гололед обещают в ближайшие дни.

Снег, мороз и гололед обещают в ближайшие дни.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС по Ленобласти предупреждает местных жителей о морозах до -17 градусов, которые ударят в ближайшие дни. А водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

- 02 - 03 декабря на территории Ленинградской области ожидается умеренный снег, понижение температуры воздуха местами до -17 гр. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Автомобилистов очень просят не превышать скорость, держать дистанцию и не выезжать на дороги на летней резине, если кто еще не переобулся. Тем более, что снег и гололед в ближайшее время никуда не денутся. Лишь морозы могут стать чуть менее крепкими.