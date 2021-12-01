Две трети ноября 2021 года в Петербурге была пасмурная погода

Всего 16 часов светило солнце в Петербурге в ноябре 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувший ноябрь 2021 года в Санкт-Петербурге выдался хмурым и пасмурным. За весь месяц солнце светило всего 16,8 часов. Об этом "КП-Петербург" рассказала глава отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра города Наталья Мироничева.

- Суммарная продолжительность солнечного сияния в ноябре составила 16,8 часа, или 73 процента от месячной нормы. В среднем в ноябре бывает 21 день без солнца, в ноябре нынешнего года пасмурных дней было 20, - рассказала Мироничева.

На протяжении всех этих 20 дней в городе шли дожди. За месяц выпало порядка 160 процентов осадков от месячной нормы.

В целом ноябрь оказался довольно теплым. Средняя температура воздуха оказалась на 2,1 градуса выше климатической нормы. Рекорд месяц никакой не установил, но попал на 12 место самых теплых ноябрей за последнее двадцатилетие.