В ОЖД оценили сроки запуска электричек в Кудрово и Сертолово

В ОЖД оценили сроки запуска электричек в Сертолово и Кудрово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Сертолово и Кудрово из Санкт-Петербурга должны запустить электрички. Однако когда это произойдет, пока что неизвестно. В среду, 1 декабря 2021 года, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин оценил возможные сроки, пишет "Деловой Петербург".

- Там за Кудрово ещё находится Оккервиль, также за КАД планируется строительство нового массива, поэтому планов много, но по срокам сейчас сложно сказать, - отметил Голомолзин.

Он пояснил, что электрички в Сертолово будут запущены при наличии инвестиций. Там реализация проекта уже достигла финальной стадии и строительно-монтажные работы может быть начаты уже в 2022 году.

А вот с Кудрово пока что есть много вопросов, которые еще не решены. Одна из главных проблем Кудрово - электрификация путей.