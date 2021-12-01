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Общество1 декабря 2021 15:21

Новое общественное пространство появилось в Ломоносове

Раньше на этом месте был пустырь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Ломоносове на месте пустыря появилось уютное пространство с площадками и зоной отдыха / Фото: комитет по благоустройству

В Ломоносове на месте пустыря появилось уютное пространство с площадками и зоной отдыха / Фото: комитет по благоустройству

В городе Санкт-Петербурга Ломоносов появилось новое общественное пространство на месте бывшего пустыря. Специалисты преобразили территорию всего за несколько месяцев, создав там зону для отдыха. Об этом 1 декабря 2021 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Объект благоустройства был выбран в рамках рейтингового голосования жителей в 2020 году. С учетом их пожеланий была сохранена индивидуальная ландшафтная составляющая территории, при том что пространство разделили на функциональные зоны, - пояснили в комитете.

В пространстве появились современные площадки для детей с игровым и спортивным оборудованием. А на спортивной площадке для маломобильных граждан сделали навес от дождя.

Через ручей сделали мостики, по скверу проложили дорожки, установили освещение. Также там посадили деревья и кустарники.