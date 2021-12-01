Минимальная зарплата в 2022 году в Петербурге составит 21,5 тысяч рублей

Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2022 году составит 21,5 тыс. рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге установили минимальную заработную плату на 2022 год. Она составит 21 500 рублей. Как пояснили 1 декабря 2021 в Смольном, это на 36,9 процентов больше МРОТ, который будет установлен в России с 2022 года.

- Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 рублей. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37 процентов, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник уже подписал документы. Он подчеркнул, что задача правительства обеспечить благополучие жителей Петербурга. Также он добавил, что в целом уходящий год стал финансово удачным для города, так как был достигнут рост в экономике.

Также Петербург вышел в лидеры по стране по размеру МРОТ на 2022 год.