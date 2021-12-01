Улицу возле метро «Рыбацкое» затопило из-за прорыва трубы

В Петербурге прорвало трубу возле станции метро "Рыбацкое", Тепловозная улица оказалась под водой. Фото: vk.com/spb_today

Тепловозную улицу у станции метро «Рыбацкое» затопило после прорыва трубы днем в среду, 1 декабря. Об этом сигнализировали местные жители в соцсетях. Оказалось, что дал сбой магистральный трубопровод. Маршрутки и другие авто вынужденно двигались по огромной луже. А пешеходы обходили «зебру», чтобы не замочить ноги в холодную снежную погоду.

Последствия вытекания сейчас устраняют, чтобы на утро там не было ледового катка. Фото: vk.com/spb_today

По словам пресс-службы «Водоканала», на место оперативно выдвинулась бригада рабочих для ликвидации проблемы. Движение на участке не стали ограничивать. Никаких ограничений по подаче воды в дома не было.

- Специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметров 300 мм. Вода уже уходит в систему водоотведения. Вытекание локализуют, - отметили на предприятии.