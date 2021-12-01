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Общество1 декабря 2021 18:57

Суд отказал в возврате жилья внукам репрессированного ленинградца

Петербуржцы пытались добиться того, чтобы их признали пострадавшими от последствий репрессий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге суд отказал в возвращении жилья внукам репрессированного ленинградца.

В Петербурге суд отказал в возвращении жилья внукам репрессированного ленинградца.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд отказал в возврате жилья внукам репрессированного ленинградца Александра Павлова. Мужчину осудили в 1936 году как врага народа. Предположительно, он отбывал наказание в Монголии, где и скончался. В 1995 году приговор отменили, а дело прекратили благодаря постановлению президиума РФ. Что касается жены и дочери Павлова, то в конце 30-х их выселили из дома в Ленинграде, отправив в Архангельскую область.

И вот, спустя много лет внуки мужчины попытались вернуть себе квартиру деда. Мужчины просили установить факт того, что их предков переселили силой, а также признать семью пострадавшей от последствий репрессий. В ином случае пара требовала денежную компенсацию утерянного имущества и морального вреда. Но не вышло.

- Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Евгения и Олега Васиных к администрации города, но отказал им в удовлетворении требований, - коротко подытожили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.