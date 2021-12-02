Жителям Петербурга для счастья нужно почти 200 тысяч рублей в месяц

Счастье за деньги не купишь? Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Но не вообще, а в месяц, в качестве зарплаты или другого дохода. На данный момент эта сумма заметно выросла по сравнению с началом года и достигла почти 200 тысяч рублей.

- Жителям Санкт-Петербурга для счастья нужно 192 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.

Причем в январе 2021 года эта сумма составляла 176 тысяч, а в мае – 183 тысячи. То есть счастье подорожало на 16 тысяч рублей или примерно 10%. Если сравнивать с 2018 и 1019 годами, когда петербуржцы хотели зарабатывать 160 и 165 тысяч соответственно, то запросы горожан в нынешнем году росли куда более активно, что отражает ситуацию с дорожанием всего и вся.

Отметим, что жители Северной столицы не самые «жадные». Так, москвичи хотят получать 228 тысяч рублей. Далее идет Владивосток (204 тысячи). Амбициозные ростовчане хотят 198 тысяч.

Петербург делит пятое место с Екатеринбургом.

А вот среднестатистическому жителю России для счастья «достаточно» 178 тысяч рублей.