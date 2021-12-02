Снежный штаб для борьбы с непогодой сформировали в Ленобласти

Дорожники продолжают бороться с последствиями непогоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области, наконец, прекратились метели, но дорожники по-прежнему продолжают бороться с последствиями непогоды. Для успешного взаимодействия между ответственными ведомствами и районными администрациями по поручению губернатора Александра Дрозденко в правительстве региона создали так называемый "снежный штаб". На первом заседании дорожники предложили чиновникам заранее договориться с военными и спасателями на случай, если потребуется дополнительная помощь в расчистке дорог.

- Каждый руководитель на местах должен понимать, к кому обращаться, если своими силам администрация какого-либо поселения на справляется с расчисткой. Военные части - одна из таких сил, - отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Он также добавил, что непогода никак не отразилась на движении общественный транспорта в регионе.

В пресс-службе ведомства отметили, что пока специалисты успешно справляются своими силами, а техника военных и спасателей может понадобиться в качестве резервной, в том случае, если ситуация усложнится.