Новый рост заражений коронавирусом зафиксировали в Петербурге 2 декабря

В Петербурге продолжается рост распространения коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается постоянный рост новых заражений коронавирусом. Суточный прирост уже больше недели стремится вверх, снова подбираясь к критическим отметкам. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 2 декабря 2021 года показатель за день превысил отметку в 2,6 тысяч человек.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен еще у 2623 человек. Также в городе выздоровели 3106 пациентов. Смертей за день - 57, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии по официальным данным в Петербурге заболели коронавирусом 792 314 человек, из них жертвами инфекции стали 26 320 горожан. Выздоровели 731 844 пациентов.

Такая ситуация может негативно сказаться на предстоящих новогодних праздниках. Власти города заявили, что будут вынуждены ввести ограничения, если эпидситуация будет неблагоприятной.