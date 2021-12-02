Рабочему раздавило голову станком в типографии Петербурга

Мужчина получил множество переломов и сильный ушиб головного мозга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 1 декабря от одного из работников петербургской типографии в экстренную службу спасения поступило сообщение о том, что на производстве тисками зажало голову одного из рабочих.

- При выезде на место происшествия выяснилось, что пострадавший 31-летний мужчина находился у печатного станка, после чего его голова попала в тиски, - сообщил источник "КП-Петербург".

Пострадавшего рабочего экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу.

- У мужчины были диагностированы множественные переломы основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные открытые переломы левого предплечья, левого плеча и сильный шок. Все это привело к клинической смерти, - пояснил источник "КП-Петербург".

С полученными травмами мужчина прожил недолго, в этот же день он скончался. Будет ли по этому факту возбуждено уголовное дело - пока неизвестно.