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Происшествия2 декабря 2021 19:33

Прожектор загорелся во время спектакля в театре Комиссаржевской в Петербурге

Пожарная сигнализация не сработала, но под рукой был огнетушитель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прожектор внезапно загорелся во время спектакля в театре имени Комиссаржевской в Петербурге. Фото: instagram.com/mironov5908

Прожектор внезапно загорелся во время спектакля в театре имени Комиссаржевской в Петербурге. Фото: instagram.com/mironov5908

В театре Комиссаржевской в Петербурге неожиданно произошел небольшой пожар – загорелся прожектор. Случилось это прямо во время спектакля по мотивам романа Гончарова «Обломов». О происшествии «КП-Петербург» рассказал один из зрителей. По его словам, персонал театра сработал отлично в стрессовой ситуации.

- Спектакль остановился минут на 30. «Пожарка» не сработала, но хорошо, что артисты на сцене заметили пожар. Осветители быстро нейтрализовали все. Правда, из-за огнетушителя пол сцены стал белым. Потом сделали 20 минут перерыва, помыли реквизит, проветрили помещение. Запаха как такого не было, даже задымления, - сообщил «Комсомолке» очевидец.

В самом театре официальных комментариев насчет инцидента не публиковали.