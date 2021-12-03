«Порше» за 10 миллионов влетел в кафе-шаверму на Петроградской стороне

"Порше" влетел в стену кафе. Фото: vk.com/spb_today

Элитный «Порше Панамера» - цена таких машин легко переваливает за 10 миллионов рублей - не удержался на скользкой дороге несмотря на полный привод и врезался в шаверму. Авария произошла утром пятницы в Петроградской районе города. Дорогая иномарка протаранила стену здания, в котором расположено кафе.

- На улице Академика Павлова бодрый «Порше» выехал с парковки жилого комплекса, пересек дорогу поперек улицу и припарковался в дверь. Кроме машины и здания никто не пострадал, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удар был не слишком сильным. В итоге оказались разбиты несколько облицовочных плиток фасада здания, в котором расположено кафе, а сам автомобиль лишился пластиковых щитков с днища. В результате происшествия никто не пострадал.