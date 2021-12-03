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Общество3 декабря 2021 6:05

Морозы до -19 градусов ударят на выходных в пригородах Петербурга

В самом городе будет -16
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Морозы идут в Петербург.

Морозы идут в Петербург.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание придет в Петербург на выходных. Если в субботу температура останется в пределах 5-7 градусов ниже ноля, то в ночь на воскресенье термометры покажут 15-20 со знаком «минус».

- 5 декабря в Петербурге ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью составит -14…-16, в пригородах до -19 градусов. Днем в городе будет -10…-12, - сообщает городской гидрометцентр.

Ну а в Ленинградской области, где всегда холоднее, чем в Петербурге, и вовсе ожидаются трескучие морозы. В ночь на воскресенье в зависимости от района может быть до -24 градусов. Днем «теплее» - от -10 до -15, местами и все -18 градусов. На дорогах гололедица.