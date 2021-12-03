Движение по Большому Сампсониевскому проспекту ограничат на три недели

Новые ограничения на дорогах вводятся с 4 и 6 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения движения по дорогам вводятся в Петербурге в период с 4 по 6 декабря. Они коснутся автомобилистов Выборгского и Петроградского районов. Один из адресов – загруженный Большой Сампсониевский проспект.

- С 6 по 22 декабря ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Причина будущих пробок - прокладка инженерных сетей для нового жилого комплекса.

Но это еще цветочки. Так, с 4 декабря 2021 и по 4 октября 2022 года ограничивается проезд по Малому проспекту Петроградской стороны. От Съезжинского переулка до Ждановской набережной будет стоять пешеходная галерея.