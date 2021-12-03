Группу угонщиков «корейцев» задержал СОБР в Петербурге

Бойцы СОБРа взяли угонщиков в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские полицейские при поддержке бойцов СОБРа задержали членов организованной группы угонщиков иномарок. Злоумышленники в основном специализировались на корейских автомобилях, которые потом перегонялись в Казахстан и уже там перепродавались с новыми документами.

- Задержанные изобличены в том, что в феврале 2021 года похитили «Хендай Санта Фе» с Малоохтинского проспекта, а в июне злоумышленниками были похищены автомобили «Киа Соренто Прайм» и «Хендай Санта Фе» в Зеленогорске и Сестрорецке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Одна из угнанных машин была остановлена на пункте пропуска «Маштаково» на границе с Казахстаном в Оренбургской области. Остальные иномарки обнаружились в «отстойнике» в Тосненском районе Ленобласти

У четверых задержанных изъяты ключи, документы, печати и две машины, на которых они выезжали на дело. Угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы.