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Общество3 декабря 2021 8:01

В Петербурге резко выросло число травмированных после снегопада

В Елизаветинской больнице приняли двойное количество пациентов с переломами и ушибами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Число травм выросло после снегопада.

Число травм выросло после снегопада.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снегопад и гололед, с которыми не успели справиться дворники, привели к закономерному результату – в Петербурге резко выросло количество пострадавших от падений горожан. Всплеск обращений заметили врачи травматологи, в том числе Елизаветинской больницы.

- После снегопада число пострадавших пациентов увеличилось в два раза — с 20-25 до 40-47 человек в сутки, - сообщили «Невским новостям» в пресс-службе больницы.

Рост количества обращений с переломами и ушибами отметили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также других больницах Петербурга.

Учитывая, что синоптики опять обещают снегопады, а морозы только усилятся, петербуржцам стоит быть крайне осторожными на улице, чтобы не пополнить ряды загипсованных горожан.