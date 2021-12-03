В Петербурге резко выросло число травмированных после снегопада

Число травм выросло после снегопада.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Снегопад и гололед, с которыми не успели справиться дворники, привели к закономерному результату – в Петербурге резко выросло количество пострадавших от падений горожан. Всплеск обращений заметили врачи травматологи, в том числе Елизаветинской больницы.
- После снегопада число пострадавших пациентов увеличилось в два раза — с 20-25 до 40-47 человек в сутки, - сообщили «Невским новостям» в пресс-службе больницы.
Рост количества обращений с переломами и ушибами отметили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также других больницах Петербурга.
Учитывая, что синоптики опять обещают снегопады, а морозы только усилятся, петербуржцам стоит быть крайне осторожными на улице, чтобы не пополнить ряды загипсованных горожан.