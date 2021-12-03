Более 48 тысяч кубов снега вывезли с улиц Петербурга за сутки

В Петербурге за сутки вывезли более 48 тысяч кубов снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге дворники и дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада, когда на город выпало "снежное одеяло" высотой в 20 сантиметров. Так, по данным Смольного на 3 декабря 2021 года за минувшие сутки из города было вывезено более 48 тысяч кубометров снежных масс.

- Всего с начала снегопадов на пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и временные пункты хранения было отправлено почти 132 тыс. кубометров снежных масс, - рассказали в городской администрации.

Минувшей ночью на дорогах Петербурга работали более 1 тысячи единиц техники, которые расчищали и вывозили из города снежные валы. Утром 3 декабря на уборку снова вышли более 1 тысячи машин и свыше 1,2 тысячи дворников, которые продолжают наводить порядок. Также в скверах и парках работаю 835 специалистов и 244 машин.

По вопросам и предложениям по уборке можно обращаться в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.