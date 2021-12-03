Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 9:47

Мужчина вспорол себе живот в Ленобласти, снимая все на камеру

Пострадавшего успели экстренно госпитализировать
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ленобласти мужчина вспорол себе живот, снимая все на камеру

В Ленобласти мужчина вспорол себе живот, снимая все на камеру

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в поселке Соловьево бригада скорой помощи госпитализировала мужчину со вспоротым животом. В двенадцатом часу ночи 1 декабря 2021 года в экстренную службу позвонил 43-летний мужчина и заявил, что у его знакомого сильный порез живота, вылезли кишки и даже начал выскакивать желчный пузырь. Об этом "КП-Петербург" 3 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пострадавшим оказался 33-летний мужчина. Бригада скорой помощи забрала его в больницу. У него оказалось проникающее ножевое ранение брюшной стенки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии и не подлежит опросу, - рассказал источник.

Также в полицию был доставлен 53-летний мужчина. Он рассказал, что в тот вечер в частном доме в поселке Соловьево Приозерского района он и еще пара знакомых выпивали алкоголь. В какой-то момент 33-летний приятель взял мобильный телефон и стал снимать на видео, как он распарывает себе живот.

На данный момент проводится проверка.