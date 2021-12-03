Сильные морозы задержатся в Петербурге всего на сутки

В воскресенье будет мороз и солнце, а потом опять пасмурно и снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы, которые придут в Петербург и Ленобласть в ближайшие выходные, окажутся короткими и надолго не задержатся. В ночь на воскресенье температура упадет ниже -15 градусов в городе и ниже -20 по области. Второй выходной будет морозным и ясным. Но уже днем в понедельник немного потеплеет.

- В воскресенье будет холодный день, и ночь и перед этим и ночь после. Такой период с северо-восточный и восточным ветром, когда температура в городе будет понижаться до 15 градусов, а по области до 20 и ниже. Но это один день и две ночи, а после холодного утра в понедельник погода изменится. Она, конечно, останется зимней, но не такой морозной. В течение суток где-то от -5 до -9 градусов и со снегом, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Такая обстановка сохранится в городе и области до середины недели. Из-за прихода очередного циклона будет пасмурно и снежно, зато не очень холодно.

А после 10 числа возможна и оттепель, но это предварительный и не слишком точный прогноз. Все может измениться очень быстро.