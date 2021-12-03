Прокат финских саней и лыж откроется в ЦПКиО Петербурга 4 декабря

В парке ЦПКиО с 4 декабря откроется прокат лыж и финских саней Фото: Артем КИЛЬКИН

В парке ЦПКиО на Елагином острове в Санкт-Петербурге наступает настоящая, веселая зима. С 4 декабря 2021 года в парке начнет работать прокат лыж, финских саней и ватрушек, на которых можно рассекать по всей большой территории острова. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

- Чтобы получить максимум удовольствия от катания на лыжах и санях по зимнему парку, советуем выбирать наименее ходовые аллеи и избегать скольжения по льду или песку, которым покрываются основные парковые дорожки для безопасных пешеходных прогулок, - отметили в парке.

Работать база проката будет каждый день с 11 до 19 часов. Стоимость проката лыж за час - 200 рублей, финских саней - 300 рублей. Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда взять сани могут за 100 рублей при предъявлении удостоверения. Также при прокате потребуется залог.