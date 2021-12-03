Необычное пространство с арт-объектами появилось в Петербурге

Необычное пространство с оригинальными арт-объектами появилось в Кировском районе Петербурга / Фото: Комитет по благоустройству

В Санкт-Петербурге появилось новое необычное общественное пространство. Оно разместилось на месте бывшего пустыря в Кировском районе города. Особенность его в оригинальных арт-объектах, рассказали 3 декабря 2021 года в Смольном.

- Благодаря неравнодушному отношению жителей и активной позиции органов власти теперь участок на проспекте Маршала Жукова стал красивой зоной отдыха для людей всех возрастов, - отметили в городской администрации.

На территории разместили качели под навесом необычной формы. Для юных горожан сделали детскую площадку с веревочной полосой препятствий. Также там появился металлофон, чтобы все могли проявить свою музыкальную сторону. А для любителей экстрима обустроены скалодромы.

Также на территории высадили кусты, деревья, а сквер освещают ландшафтные светильники.