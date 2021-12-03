Поезда "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки запустят с 12 декабря

Поезда "Аллегро" между РФ и Финляндией запустят с 12 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сообщение между Россией и Финляндией все же появится. 3 декабря 2021 года стало известно, что с 12 декабря возобновляется движение поездов "Аллегро" после долгого перерыва, который длился с весны 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе оператора финских железных дорог компании VR Group.

- Поезд "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом начнет курсировать с 12 декабря с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, что движение поезда было остановлено из-за пандемии коронавируса 19 марта прошлого года. Позже несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы возобновить сообщение, но безуспешно. Последний раз возобновление сообщения чуть не сорвалось из-за нового штамма коронавируса.