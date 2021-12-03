Цех контрафактного алкоголя накрыли на территории птицефабрики в Ленобласти

Цех "паленки", маскирующейся под элитный алкоголь, обнаружили в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Ломоносовском районе Ленобласти полиция обнаружила цех контрафактного алкоголя, находящийся на территории птицефабрики возле деревни Шундорово. Хозяева склада подделывали спиртовую продукцию дорогостоящих марок. Оперативники обнаружили на месте более 11 кубометров жидкости, разлитой в огромных пластиковых чанах. В цехе были и работники – 8 человек, граждане страны ближнего зарубежья. Оказалось, что мигранты жили тут же, за стенкой. Всех их задержали.

- Кроме этого в цехе обнаружили более 4 тысяч пятилитровых канистр и большое количество литровых бутылок, готовых к реализации. Здесь же находились бутылочные наклейки различных водочных брендов и акцизные марки с явными признаками подделки, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция выясняет, кто организовал незаконное производство алкоголя. По факту происшествия возбудят уголовное дело. Пока не ясно, где реализовывали «паленку» после изготовления.